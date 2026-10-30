BRABU के नए पीजी पाठ्यक्रम में शोध प्रकाशन पर मिलेंगे 100 अंक और दो क्रेडिट, व्यवस्था अगले साल से

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) में पीजी के नए पाठ्यक्रम के तहत अब शोध प्रकाशन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके तहत विद्यार्थियों को शोध प्रकाशन पर 100 अंकों के साथ-साथ दो क्रेडिट भी प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के सभी 46 पीजी विषयों में इस नई व्यवस्था को अगले वर्ष से लागू किया जाना है।

नए नियमों के मुताबिक, दो वर्षीय पीजी और एक वर्षीय पीजी दोनों पाठ्यक्रमों में शोध को अनिवार्य किया गया है। दो वर्षीय पीजी में जहां चौथे सेमेस्टर में शोध प्रकाशित करना होगा, वहीं एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में यह प्रक्रिया सेकंड सेमेस्टर में पूरी करनी होगी।

क्रेडिट और अंकों का पूरा गणित दो वर्षीय पीजी कोर्स के चौथे सेमेस्टर के 'शोध समूह' के अंतर्गत कुल 22 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। इसमें थीसिस के लिए 14 क्रेडिट और 300 अंक, सेमिनार के लिए 4 क्रेडिट और 100 अंक, वायवा (मौखिक परीक्षा) के लिए 2 क्रेडिट और 100 अंक, तथा किसी प्रतिष्ठित जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित कराने के लिए 2 क्रेडिट और 100 अंकों का प्रावधान किया गया है।