बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी शुल्क एकरूपता पर बड़ा फैसला, बनेगी विशेष समिति

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Brabu Muzaffarpur: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) में पीजी स्तर के पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में एकरूपता कायम करने के लिए अब एक विशेष कमिटी का गठन किया जाएगा।

यह कमिटी विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों से लेकर कॉलेजों में संचालित होने वाले पीजी कोर्सेस की फीस पर अंतिम निर्णय लेगी।

कुलपति के निर्देश पर न्यू गेस्ट हाउस में डीन, पीजी विभागाध्यक्षों और प्राचार्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

इस कमिटी में संकायाध्यक्ष, पीजी विभागाध्यक्ष, डीएसडब्ल्यू और कॉलेज के प्राचार्यों को शामिल किया जाएगा, जो एक वर्षीय और दो वर्षीय पीजी कोर्स की शुल्क संरचना को तय करेंगे।

नए निर्देशों और विसंगतियों पर चर्चा

बैठक के दौरान राजभवन (लोकभवन) की ओर से पीजी कोर्स के लिए जारी निर्देश और निर्धारित शुल्क संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई। लोकभवन की ओर से 4 जुलाई को शुल्क संरचना संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत प्रथम सेमेस्टर में 4,800 रुपये और दूसरे सेमेस्टर में 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित होना है।

वर्तमान में स्थिति यह है कि पीजी विभागों से लेकर कॉलेजों तक में फीस को लेकर कोई एकरूपता नहीं है, और सेकंड सेमेस्टर में नामांकन के दौरान अलग-अलग शुल्क वसूले जाने को लेकर लगातार विद्यार्थियों द्वारा शिकायतें मिल रही हैं।

प्रतिपूर्ति राशि और अन्य मुद्दों पर मंथन बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि अब तक केवल छह कॉलेजों को ही प्रतिपूर्ति राशि के दायरे में शामिल किया गया है, जिस पर अन्य कॉलेजों ने कड़ी आपत्ति जताई है।