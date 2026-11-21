जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PG Toppers Gold Medal: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 29 दिसंबर को होने वाले दीक्षा समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं।

आयोजन को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में शनिवार को पीजी विभागाध्यक्षों व सभी डीन की बैठक हुई, जिसमें 12 विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया।

इन कमेटियों में डिग्री प्राइज एंड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्विटेशन, कैंपस ब्यूटीफिकेशन, कुलगीत एंड वेलकम, वालंटियर, पास, प्रोसेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, एकेडमिक रोब्स, स्टेज डेकोरेशन, फूड एंड रिफ्रेशमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी शामिल हैं।

शोधार्थियों व टॉपरों को उपाधि

बैठक में तय हुआ कि 15 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2026 तक पीएचडी पूरा करने वाले शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इसके साथ ही एमबीए, एमएड, होम्योपैथी, एमएससी फिश एंड फिशरीज व अन्य कोर्स के टॉपरों तथा पीजी के दो सत्रों के टॉपरों को गोल्ड मेडल मिलेगा।

पीजी सत्र 2023 25 के टॉपरों की सूची तैयार कर सत्यापन के बाद सार्वजनिक की जाएगी, ताकि छात्र आपत्ति दर्ज करा सकें। राज्यपाल व उपसभापति होंगे शामिल पीजी सत्र 2024 26 के टॉपरों को भी गोल्ड मेडल देने की तैयारी है और परीक्षा विभाग 30 नवंबर तक पीजी फोर्थ सेमेस्टर का परिणाम जारी कर एक सप्ताह में विषयवार टॉपरों की सूची तैयार करेगा।

लोकभवन से मंजूरी मिलने के बाद लगातार दूसरे वर्ष होने वाले इस समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल होंगे। रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि टॉपरों का सत्यापन कर सूची जारी की जानी है, जबकि पिछले वर्ष 25 अगस्त को हुए समारोह में 53 टॉपरों को गोल्ड मेडल व 96 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली थी।