बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के लिए 12 कमेटियों का गठन, 29 दिसंबर को होगा आयोजन
BRABU Convocation 2026 Date: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 29 दिसंबर को होने वाले दीक्षा समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए 12 कमेटियों का गठन किया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PG Toppers Gold Medal: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 29 दिसंबर को होने वाले दीक्षा समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं।
आयोजन को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में शनिवार को पीजी विभागाध्यक्षों व सभी डीन की बैठक हुई, जिसमें 12 विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया।
इन कमेटियों में डिग्री प्राइज एंड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्विटेशन, कैंपस ब्यूटीफिकेशन, कुलगीत एंड वेलकम, वालंटियर, पास, प्रोसेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, एकेडमिक रोब्स, स्टेज डेकोरेशन, फूड एंड रिफ्रेशमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी शामिल हैं।
शोधार्थियों व टॉपरों को उपाधि
बैठक में तय हुआ कि 15 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2026 तक पीएचडी पूरा करने वाले शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इसके साथ ही एमबीए, एमएड, होम्योपैथी, एमएससी फिश एंड फिशरीज व अन्य कोर्स के टॉपरों तथा पीजी के दो सत्रों के टॉपरों को गोल्ड मेडल मिलेगा।
पीजी सत्र 2023 25 के टॉपरों की सूची तैयार कर सत्यापन के बाद सार्वजनिक की जाएगी, ताकि छात्र आपत्ति दर्ज करा सकें।
राज्यपाल व उपसभापति होंगे शामिल
पीजी सत्र 2024 26 के टॉपरों को भी गोल्ड मेडल देने की तैयारी है और परीक्षा विभाग 30 नवंबर तक पीजी फोर्थ सेमेस्टर का परिणाम जारी कर एक सप्ताह में विषयवार टॉपरों की सूची तैयार करेगा।
लोकभवन से मंजूरी मिलने के बाद लगातार दूसरे वर्ष होने वाले इस समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल होंगे।
रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि टॉपरों का सत्यापन कर सूची जारी की जानी है, जबकि पिछले वर्ष 25 अगस्त को हुए समारोह में 53 टॉपरों को गोल्ड मेडल व 96 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली थी।
प्रमुख कमेटियों की जिम्मेदारी
डिग्री, प्राइज एंड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में प्रो. गिरिजेशन नंदन शर्मा को संयोजक बनाया गया है, जिसमें डिप्टी कंट्रोलर डॉ. रेणु बाला, डॉ. आनंद प्रकाश दुबे, डॉ. विपुल बर्णवाल, धर्मेंद्र भूषण, दीपेंद्र भारद्वाज, कुमार राजन, लाल बाबू और राम कुमार शामिल हैं।
कैंपस ब्यूटीफिकेशन कमेटी का संयोजक प्रो. रजनीश कुमार गुप्ता को बनाया गया है, जिनके साथ डॉ. तूलिका सिंह, डॉ. अनीता कुमारी, डॉ. सुशांत कुमार और डॉ. भारती सेहता रहेंगी।
प्रोसेशन कमेटी में प्रो. ललन कुमार झा संयोजक तथा प्रो. रेणु कुमारी, डॉ. उज्ज्वल आलोक और डॉ. हेमा कुमारी सदस्य हैं।
सीटिंग व रोब्स कमेटी
सीटिंग अरेंजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी संयोजक प्रो. टीके डे के साथ प्रो. सुरेंद्र राय, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. राधा कुमारी और रवि कुमार को दी गई है।
वहीं एकेडमिक रोब्स कमेटी में डॉ. आलोक प्रताप सिंह को संयोजक बनाया गया है, जिसमें डॉ. विदिशा मिश्रा, डॉ. कौशल झा, डॉ. चौधरी साकेत कुमार, राजन कुमार सिंह और आदित्य कुमार शामिल हैं।
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