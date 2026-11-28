जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023-25 में टापरों की सूची में बेटियों का दबदबा है। पीजी के 25 विषयों में कुल 26 छात्र-छात्राओं ने टापर की सूची में अपनी जगह बनाई है। इसमें छात्राओं की संख्या 17 है। केवल नौ छात्र ही टापर सूची में अपनी जगह बना सके हैं।

दूसरी ओर इतिहास में दो टापर हैं। इसमें एक छात्र और एक छात्रा है। दूसरी ओर एमएड सत्र 2023-25 में भी टापर के रूप में छात्रा ने अपनी जगह बनाई है। टापरों में 17 छात्र-छात्राएं पीजी विभागों से निकले हैं। वहीं बाकी टापरों की सूची में कालेज के छात्रों ने दबदबा कायम किया है। 29 दिसंबर को होने वाले दीक्षा समारोह में पीजी के दो सत्रों के करीब 70 टापरों को गोल्ड मेडल मिलेगा।

सत्र 2024-26 में 25 विषयों के टापर होंगे। इसके साथ ही एमबीए, एमएड, एमसीए, एमडी से कुल 13 गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। दोनों सत्रों में राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के टापर को अलग से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। वहीं 25 जुलाई से 2025 से एक दिसंबर 2026 तक पीएचडी पूरा करने वाले शोधार्थियों को दीक्षा समारोह में डिग्री दी जानी है। 25 जुलाई 2025 से 20 नवंबर 2026 तक 47 शोधार्थियों ने पीएचडी पूरा किया है। यह संख्या बढ़ सकती है।

एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लगेगी टापरों की सूची पर मुहर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षा समारोह में पीजी के गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों की सूची पर एकेडमिक काउंसिल मुहर लगाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से टापरों की सूची जारी होगी। इस सूची के आधार पर विद्यार्थी दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन करेंगे।