जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 70th BPSC Foundation Batch BIPARD Gaya: ग्रामीण विकास की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए बीपीएससी के 55 प्रशिक्षु अधिकारी मुजफ्फरपुर के मुशहरी और मड़वन प्रखंडों के गांवों में पांच दिन गुजारेंगे।

ये अधिकारी जीविका दीदियों के साथ रहकर ग्रामीण आजीविका और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव करेंगे।

बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित 55 प्रशिक्षु अधिकारियों के चौथे फाउंडेशन बैच के लिए सात दिवसीय एक्सपोजर कम विलेज इमर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसके तहत सोमवार को एक स्थानीय होटल में परिचय व प्रारंभिक ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया।