क्या इस वर्ष छठ में होगी बारिश? नहाय खाय के दिन बादल छाने के बाद चर्चाएं तेज, IMD की रिपोर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। IMD Patna Weather Report Bihar: लोक आस्था के महापर्व छठ के नहाय-खाय के दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहने के बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस वर्ष छठ पर्व के दौरान बारिश होगी या मौसम खराब रहेगा?

इस बीच, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के संयुक्त पूर्वानुमान ने श्रद्धालुओं की शंकाओं को पूरी तरह दूर कर दिया है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, आगामी 14 से 18 नवंबर के बीच उत्तर बिहार के जिलों में मौसम पूरी तरह साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिससे व्रतियों को अनुष्ठान में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

आईएमडी का नया पूर्वानुमान पूसा मौसम केंद्र के आकलन के अनुसार, पिछले तीन दिनों का औसत अधिकतम तापमान 29.63 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, आगामी 14 से 18 नवंबर, 2026 की अवधि के लिए जारी मध्यावधि पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तर बिहार के तमाम जिलों में मौसम पूरी तरह अनुकूल रहेगा। इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा, सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85 प्रतिशत तथा दोपहर के समय 40 से 45 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। मौसम और तापमान का हाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान और बादलों की स्थिति पूरी तरह स्थिर रहने वाली है: 14 नवंबर: इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। हवा में नमी का स्तर 80 से 50 प्रतिशत तक रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ (Mainly Clear sky) रहने की संभावना है।

इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। हवा में नमी का स्तर 80 से 50 प्रतिशत तक रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ (Mainly Clear sky) रहने की संभावना है। 15 नवंबर: महाव्रत के मुख्य दिन आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान मौसम पूरी तरह सुहावना और अनुकूल बना रहेगा।

महाव्रत के मुख्य दिन आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान मौसम पूरी तरह सुहावना और अनुकूल बना रहेगा। 16 नवंबर: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दिन यानी 16 नवंबर की सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध (Fog or Mist) छाए रहने की संभावना है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिल जाएगी और अधिकतम तापमान 29 तथा न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर प्रमंडल में अर्घ्य का समय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मुजफ्फरपुर में 15 नवंबर को सूर्यास्त शाम 16:59 बजे और 16 नवंबर को सूर्योदय सुबह 06:07 बजे होगा, जहां अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

वहीं, पूर्वी चंपारण में सूर्यास्त 17:00 बजे तथा सूर्योदय 06:10 बजे होगा, जबकि पश्चिमी चंपारण में शाम 17:01 बजे सूर्यास्त और सुबह 06:12 बजे सूर्योदय का समय दर्ज किया गया है। इन दोनों जिलों में भी सुबह की हल्की धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से सुबह घाटों पर हल्की गुलाबी ठंड का अहसास होगा। इसके अलावा सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी मौसम का मिजाज इसी तरह शुष्क बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में अर्घ्य का समय मिथिलांचल क्षेत्र के प्रमुख जिलों की बात करें तो दरभंगा में 15 नवंबर को सूर्यास्त 16:57 बजे और 16 नवंबर को सूर्योदय 06:05 बजे होगा। यहां अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।