डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast November 23: भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 23 नवंबर को उत्तर बिहार के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्यम कोहरे की स्थिति भी रह सकती है।

कोहरा छाए रहने का अनुमान

22 और 23 नवंबर के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर बिहार सहित प्रदेश के जिन हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाएगा, वहां दृश्यता घटने से परिवहन और आवागमन प्रभावित हो सकता है।