डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Darbhanga Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग और बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार 24 नवंबर को उत्तर बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

इस दौरान मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जिलों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छा सकती है।

पूर्वानुमान के मुताबिक 24 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि आर्द्रता 90 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

उत्तर बिहार के जिलों का हाल

बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर समेत कई जिलों में सुबह व शाम के समय मध्यम से घना कोहरा रह सकता है।

समस्तीपुर और वैशाली में भी सुबह धुंध व कोहरे के बीच दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। सोमवार यानी 23 नवंबर को चक्रवात अकवान के असर से मुक्त मौसम के बीच सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।

तापमान और मौसम प्रणालियां आईएमडी की तालिका एक के अनुसार 24 नवंबर से 29 नवंबर तक बिहार में मौसम शुष्क रहने का संकेत है और अगले दो दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

विज्ञप्ति के मुताबिक मध्य क्षोभमंडल में पश्चिमी हवाओं के बीच पश्चिमी विक्षोभ गर्त के रूप में मौजूद है। निचले क्षोभमंडल में उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश व गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी असम तथा दक्षिणी गुजरात व उत्तरी महाराष्ट्र के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं।