Kal Ka Mausam 26 October: सोमवार को साफ रहेगा मौसम, उत्तर बिहार में 27 के बाद बदलेगा मिजाज

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। IMD Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने अवदाब के कारण चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है। जिसका असर आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के साथ बिहार पर भी पड़ेगा।

हालांकि, सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार, 26 अक्टूबर को बिहार और उत्तर बिहार के जिलों में मौसम सामान्य और मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। सोमवार को ऐसा रहेगा तापमान सोमवार (26 अक्टूबर) को मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं, हवा में नमी (आर्द्रता) का स्तर 75 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।