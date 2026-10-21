Kal Ka Mausam 22 October: मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में शुष्क रहेगा मौसम, सुबह और शाम हल्की ठंड

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast October 22: मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होने लगा है।

हालांकि, दिन में खिली धूप रहने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी।

तापमान में गिरावट दर्ज

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, जिले का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है।

वहीं, न्यूनतम तापमान गिरकर 17.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। इस दौरान पछिया हवा की औसत गति 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई और पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में वर्षा दर्ज नहीं की गई।

रबी फसलों के लिए अनुकूल वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि मौसम में आया यह बदलाव रबी फसलों की तैयारी के लिए बेहद अनुकूल है। दिन में धूप खिलने और बारिश न होने से किसानों को खेतों की जुताई और बुआई की तैयारी करने में काफी सुविधा होगी।