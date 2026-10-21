Bihar Kal Ka Mausam: बिहार में 22 अक्टूबर से पूरे हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम, विभाग ने जारी नहीं की कोई चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। इस अवधि के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस भभुआ (कैमूर) में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस से 35.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं, सबसे कम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस डेहरी (रोहतास) में रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य भर में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस से 22.6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।