Bihar Kal Ka Mausam: बिहार में 22 अक्टूबर से पूरे हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम, विभाग ने जारी नहीं की कोई चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बिहार में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिसमें 21 से 27 अक्टूबर तक कोई बारिश नहीं होगी।
HighLights
बिहार में अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग ने कोई बारिश या प्रतिकूल मौसम चेतावनी नहीं दी।
राज्य में तापमान में कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है।
डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। इस अवधि के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस भभुआ (कैमूर) में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस से 35.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
वहीं, सबसे कम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस डेहरी (रोहतास) में रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य भर में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस से 22.6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तमिलनाडु तट के पास कम दबाव का क्षेत्र
मौसम प्रणालियों की बात करें तो तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 21 अक्टूबर को भी वहीं कायम है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके अलावा, 24 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना जताई गई है।
विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े या विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
सात दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम
इसके साथ ही, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में अगले सात दिनों (21 से 27 अक्टूबर) तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा।
राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए बिहार के किसी भी जिले के लिए बारिश या अन्य प्रतिकूल मौसम में बदलाव की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
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