बिहार में गुलाबी ठंड के साथ मौसम हुआ सुहाना, अगले 7 दिनों तक नहीं पड़ेगी कोई खलल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में सुबह-रात हल्की ढंड और दिन में भीनी धूप ने मौसम को सुहाना बना दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जारी ताजा मौसम बुलेटिन के अनुसार, बिहार में अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क (Dry Weather) रहेगा।

विभाग की ओर से राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश या अन्य किसी खराब मौसम की कोई चेतावनी (No Warning) जारी नहीं की गई है। किसान या कोई भी व्यक्ति अगले 7 दिनों तक मौसम की चिंता किए बिना सारे काम कर सकते हैं।

मौसम प्रणालियों का प्रभाव मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (Well-Marked Low-Pressure Area) बना हुआ है, जिसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और सोमालिया तट की ओर जाने की संभावना है।