Kal Ka Mausam 25 October: चक्रवाती तूफान के पूर्वानुमान के बीच रविवार को उत्तर बिहार में साफ रहेगा मौसम
IMD Weather Update Bihar: बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण चक्रवाती तूफान की आशंका है, लेकिन रविवार (25 ...और पढ़ें
HighLights
रविवार को उत्तर बिहार में मौसम शुष्क और साफ रहेगा।
27 अक्टूबर के बाद चक्रवाती तूफान से भारी बारिश की संभावना।
किसानों को संभावित बारिश से पहले फसल सुरक्षित करने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने और बाद में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के पूर्वानुमान के बीच उत्तर बिहार समेत पूरे राज्य में मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।
हालांकि, बड़े बदलाव का दौर अभी 27-28 अक्टूबर के बाद शुरू होना है, ऐसे में रविवार (25 अक्टूबर) को उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा।
रविवार को ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आकाश मुख्य रूप से साफ रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तापमान और अन्य मौसमी स्थिति इस प्रकार रह सकती है:
- अधिकतम तापमान: लगभग 30°C
- न्यूनतम तापमान: लगभग 21°C
- आर्द्रता (Humidity): 80 से 55 प्रतिशत के बीच
27 के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज
मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम आगे चलकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान बिहार के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश, वज्रपात (आकाशीय बिजली) और तेज हवाएं चलने की आशंका है।
इस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।
कृषि विभाग की सलाह
मौसम में संभावित बड़े बदलाव और आगामी बारिश के चेतावनी को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों और मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें।
जिन इलाकों में फसलें पककर तैयार हैं, किसान भाई मौसम साफ रहने के दौरान उनकी कटाई कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा लें, ताकि संभावित बारिश से फसलों का नुकसान न हो।
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