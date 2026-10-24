Kal Ka Mausam 25 October: चक्रवाती तूफान के पूर्वानुमान के बीच रविवार को उत्तर बिहार में साफ रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने और बाद में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के पूर्वानुमान के बीच उत्तर बिहार समेत पूरे राज्य में मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

हालांकि, बड़े बदलाव का दौर अभी 27-28 अक्टूबर के बाद शुरू होना है, ऐसे में रविवार (25 अक्टूबर) को उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। रविवार को ऐसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आकाश मुख्य रूप से साफ रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तापमान और अन्य मौसमी स्थिति इस प्रकार रह सकती है: