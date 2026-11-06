दीपावली पर कैसा रहेगा उत्तर बिहार का मौसम? पटना मौसम केंद्र ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Diwali Weather Report Bihar: उत्तर बिहार और पूरे राज्य में रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर मौसम विभाग ने आधिकारिक पूर्वानुमान जारी कर दिया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार के अनुसार 08 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर मुजफ्फरपुर समेत पूरे जिले में मौसम आमतौर पर शुष्क, साफ और सुहाना बना रहेगा।

दीपावली में साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दीपावली के दिन मुजफ्फरपुर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। जिले में आकाश मुख्य रूप से साफ (Mainly Clear Sky) रहने की उम्मीद है, जिससे लोग बिना किसी बाधा के हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व का आनंद ले सकेंगे।

विभाग की ओर से इस दौरान किसी भी तरह की चेतावनी (No Warning) जारी नहीं की गई है। तापमान और आर्द्रता की स्थिति मुजफ्फरपुर के स्थानीय मौसम आंकड़ों के अनुसार, पर्व के दौरान तापमान में स्थिरता बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। हवा में नमी या आर्द्रता (Humidity) 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच रहने के आसार हैं। इसके अलावा, जिले में सूरज सुबह करीब 06:00 बजे उगेगा और शाम 17:04 बजे सूर्यास्त होगा, जबकि चंद्रोदय का समय 03:06 बजे और चंद्रास्त 15:03 बजे का रहेगा।