डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। North Bihar Weather Forecast 25 November: उत्तर बिहार में बुधवार यानी 25 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह के समय कोहरा या धुंध छा सकती है।

मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में सुबह धुंध व कोहरे के बाद दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है।

मंगलवार यानी 24 नवंबर को भी सुबह आंशिक कुहासा रहा और दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने व तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली।

25 नवंबर का तापमान और समय पूर्वानुमान के अनुसार 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि आर्द्रता 90 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 06:13 बजे और सूर्यास्त शाम 16:57 बजे होने का अनुमान है, वहीं चंद्रोदय शाम 16:28 बजे और चंद्रास्त सुबह 05:42 बजे होगा। आईएमडी का मध्यावधि आकलन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 24 से 28 नवंबर के पूर्वानुमान में भी उत्तर बिहार में आसमान साफ व मौसम शुष्क रहने तथा सुबह अनेक स्थानों पर कोहरा छाने की बात कही गई है।

इस अवधि में अधिकतम तापमान 23 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने, सुबह सापेक्ष आर्द्रता 80 से 95 प्रतिशत व दोपहर में 30 से 45 प्रतिशत रहने तथा धीमी गति से मुख्यतः पूर्वी हवाएं चलने का अनुमान है।