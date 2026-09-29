जनसेवा समेत 22 ट्रेनें रद, 21 के बदले रूट, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जयनगर से पटना तक यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । डीडीयू-रुदौली रेलखंड के बीच नए पुल को मुख्य लाइन से जोड़ने व दोहरीकरण से जुड़े कार्य से ट्रेनों के परिचालन पर बड़ा असर पड़ेगा।

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी सूची के अनुसार 30 सितंबर व एक अक्टूबर को 22 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 21 ट्रेनों का मार्ग बदलकर परिचालन होगा। इसके अलावा चार ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से पहले ही चलाया जाएगा और चार ट्रेनों का परिचालन गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया जाएगा।