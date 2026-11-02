मुजफ्फरपुर में पांच साल पुराना लूटकांड फिर चर्चा में, एसटीएफ ने वांछित बंटी को दबोचा

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। पांच साल पहले दिनदहाड़े सीएसपी संचालक से 2.60 लाख रुपये की लूट और फायरिंग की घटना में शामिल आरोपित आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

एसटीएफ की विशेष टीम ने गायघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर वांछित सूरज कुमार उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। वह गायघाट थाना क्षेत्र के बेला गोपी गांव का निवासी है। वर्ष 2021 में सकरा थाना क्षेत्र में हुई लूट की इस घटना के बाद से उसकी तलाश की जा रही थी।

पिस्टल के बल पर सीएसपी संचालक से लूटे थे 2.60 लाख सकरा थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक अरविंद कुमार को अपराधियों ने निशाना बनाया था। बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर पिस्टल का भय दिखाया और गाड़ी की चाबी छीन ली। इसके बाद बैग में रखे 2.60 लाख रुपये नकद, पासबुक और चेकबुक लूट लिए। वारदात के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। जांच में सूरज कुमार उर्फ बंटी की संलिप्तता सामने आई थी।

मोबाइल, नकदी और चांदी के आभूषण जब्त एसटीएफ की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल, 120 रुपये नकद, एक चांदी की चेन और दो चांदी की अंगूठियां बरामद की गईं।