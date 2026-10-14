मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा पर घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान, आठ जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर की कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। वही कई मार्ग को वन वे किया गया है। लोगों की सुविधा को लेकर कई जगहों पर पार्कंग स्थान बनाए गए है।

शहर में यातायात नियंत्रित करने हेतु 17 से 20 अक्टूबर तक एकतरफा (वन-वे) रास्ता लागू रहेगा। इस संबंध में प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है। मूर्ती विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन व रूट तय किये गए है। डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने कहा कि जिलाधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद यातायात रुट लागू होगा।