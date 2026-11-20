जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। State Highway Toll Pass Bihar: पथ निर्माण विभाग ने राज्य के 30 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दर को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

इसमें मुजफ्फरपुर के सरैया मोतीपुर एसएच 86 को भी शामिल किया गया है। 28 किमी लंबे इस मार्ग पर कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन को प्रति किलोमीटर सवा रुपये तथा हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस को दो रुपये प्रति किमी टोल देना होगा।

बसराकाजी प्लाजा और पुल 28 किमी लंबे सरैया मोतीपुर एसएच पर टोल के लिए बसराकाजी में टोल प्लाजा निर्धारित किया गया है। इसमें 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले दो बड़े पुलों की कुल लंबाई 693 मीटर है। इन पुलों की लंबाई को दस गुना यानी 6.93 किलोमीटर सड़क के बराबर मानकर शुल्क की गणना की जाएगी।

वाहन की श्रेणीवार दरें निर्धारित दर के अनुसार कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के लिए 1.25 रुपये व हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन और मिनी बस के लिए दो रुपये प्रति किमी दर तय है। बस और दो एक्सल वाले ट्रक के लिए 4.25 रुपये, तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए 4.60 रुपये, चार से छह एक्सल वाले मल्टी एक्सल व भारी निर्माण या अर्थ मूविंग उपकरण के लिए 6.65 रुपये और सात या अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए 8.10 रुपये प्रति किमी दर निर्धारित की गई है।

शुल्क में छूट और नियम गैर वाणिज्यिक पंजीकरण वाले कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन को शुल्क नहीं लगेगा। जहां सर्विस या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और दोपहिया वाहन चालक उसका उपयोग करते हैं, वहां भी यह छूट शामिल होगी।

निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों को राहत नहीं मिलेगी और संबंधित श्रेणी के वाहन पर लागू शुल्क के बराबर राशि टोल एजेंसी को देनी होगी। पास और अन्य मार्ग बार बार सफर करने वालों के लिए पास की सुविधा दी गई है, जिसके तहत एक तरफ के शुल्क का डेढ़ गुना देकर 24 घंटे में दो एकतरफा यात्रा और 50 एकतरफा यात्राओं के लिए निर्धारित कुल शुल्क का दो तिहाई भुगतान कर एक माह का पास लिया जा सकेगा।

अधिसूचना में एसएच 15 डेहरी नासरीगंज बिक्रमगंज दिनारा, एसएच एक पटना मसौढ़ी, एसएच 12 आरा सासाराम खंड एक, एसएच 68 शिवगंज बैदराबाद खंड एक व दो, एसएच 81 सकड्डी सहार नासरीगंज, एसएच 102 बिहटा पीरो व अरवल सहार पुल और एसएच 89 सिवान सिसवन शामिल हैं।

शामिल अन्य एसएच इसके अलावा एसएच 77 कुरसेला फारबिसगंज खंड एक व दो, एसएच 96 मांझी बरौली, एसएच 73 मशरख शीतलपुर, एसएच 02 बिहटा पाली, एसएच 54 बेतिया अरेराज सीतामढ़ी व खंड दो, एसएच 25 भागलपुर बांका, एसएच 18 जमुई लखीसराय, एसएच 47 सिवान सरफरा और एसएच 78 बिहटा सरमेरा भी सूची में हैं।

वहीं एसएच 82 कादिरगंज सोनो, एसएच 71 जहानाबाद पार्वतीपुर, एसएच 70 गया रजौली, एसएच 83 बागी बरबीधा, एसएच 17 सासाराम चौसा, एसएच 88 वरूणा रसियारी व बरूणाब्रिज रसयारी खंड दो, एसएच 67 कुदरा चेनारी शिवसागर और कच्ची दरगाह से बिदुपुर सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज न्यू गंगा पुल को भी शामिल किया गया है।