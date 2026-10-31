दीपावली-छठ पर घर आना होगा आसान: 5 नवंबर से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल बसें, किराए में 25% तक डिस्काउंट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दीपावली व छठ में प्रदेश से घर आना व वापस जाना आसान होगा। सरकार लोगों की सुविधा के लिए बसों का परिचालन करने जा रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड समेत कई राज्यों के लिए एसी-नॉन एसी, स्लीपर एवं चेयर वाले बसों का परिचालन होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंडरटेकन बसों में सफर करने पर यात्रियों को किराए में छूट मिलेगी।

जानकारी के अनुसार, यात्रियों को किराए में 15 से 25 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। हालांकि, छूट को लेकर अंतिम निर्णय शनिवार को मुख्यालय में होने वाले बैठक में तय होने की उम्मीद है। बसों का परिचालन पांच नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक होगा। इंटर स्टेट बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग एक नवंबर से शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र को करीब 40 बस मिलने की उम्मीद है। सीतामढ़ी व शिवहर से भी इंटर स्टेट बसों का परिचालन मुजफ्फरपुर स्थित इमलीचट्टी के साथ ही सीतामढ़ी व शिवहर से भी इंटर स्टेट बसों का परिचालन होगा। किस स्टेट के लिए कितने बसों का परिचालन होगा उसका निर्धारण किया जा रहा है। इसके साथ ही बसों के खुलने व पहुंचे का समय, एसी-नन एसी व स्लीपर का किराया भी तय किया जा रहा है।