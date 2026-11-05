बिहार के सरकारी स्कूलों में रील्स बनाने पर रोक, शिक्षकों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों और कार्यालय परिसरों में रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है।

विभाग ने इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए रील्स या वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

बिना सक्षम प्राधिकार की लिखित अनुमति के सरकारी परिसर से कोई भी वीडियो प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निजता और छवि का हवाला

जारी निर्देश के अनुसार, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो बनाना उनकी निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। विशेषकर महिला शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के दौरान रील्स बनाने को अनुचित ठहराते हुए इसे सरकारी कार्य में बाधा बताया गया है।

विभाग का मानना है कि ऐसे वीडियो से सरकार की छवि प्रभावित होती है और समाज में एकतरफा संदेश जाता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरुद्ध है। इसके अलावा पढ़ाई के समय बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।