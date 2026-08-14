बिहार संपर्क क्रांति को मिला 2 मिनट का नया स्टॉपेज, 19 अगस्त से होगा लागू; रेल यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने दरभंगा-नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर ठहराव (स्टॉपेज) देने का निर्णय लिया है।

ट्रेन संख्या 12565/12566 का यहां दो मिनट का ठहराव दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

ट्रेन संख्या 12565 दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 19 अगस्त से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर सुबह 9:41 बजे पहुंचेगी और 9:43 बजे आगे के लिए रवाना होगी।

वहीं, डाउन में ट्रेन संख्या 12566 नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 20 अगस्त से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर सुबह 7:33 बजे पहुंचेगी और 7:35 बजे प्रस्थान करेगी।

इस ठहराव से कर्पूरी ग्राम एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली और दरभंगा के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

यह भी पढ़ें- मोकामा में मेगा ब्लॉक: उत्तर बिहार और झारखंड की सैकड़ों ट्रेनों पर 4 अक्टूबर तक ब्रेक, चेक करें लिस्ट

यह भी पढ़ें- जोगबनी-दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ