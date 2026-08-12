मोकामा में मेगा ब्लॉक: उत्तर बिहार और झारखंड की सैकड़ों ट्रेनों पर 4 अक्टूबर तक ब्रेक, चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मोकामा के राजेंद्र पुल के समानांतर बने नए डबल रेल पुल को मुख्य रेल लाइन से जोड़ने के लिए 21 सितंबर से चार अक्टूबर तक प्री-एनआई और एनआई कार्य होगा। इसके लेकर उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रेलवे की ओर से जारी सूची के अनुसार, अलग-अलग तिथियों में ट्रेनें रद करने के साथ कई ट्रेनों का भी मार्ग भी बदलेगा। कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जबकि 56 ट्रेनों का आंशिक समापन और 67 का आंशिक प्रारंभ होगा।

20 सितंबर को रद ट्रेनें 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस और 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस।

21 सितंबर को: 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, 13029 हावड़ा-मोकामा, 13030 मोकामा-हावड़ा, 13031 हावड़ा-जयनगर, 13032 जयनगर-हावड़ा, 13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता, 13416 पटना-मालदा टाउन, 15527 जयनगर-पटना और 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस रद रहेंगी।

इसके अलावा 63204 मोकामा-किऊल, 63275 किऊल-पटना और 63276 पटना-किऊल पैसेंजर भी रद रहेंगी।

22 सितंबर को: 13029, 13030, 13031, 13032, 13127 कोलकाता-आरा, 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर, 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा, 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली, 15527 और 15528 समेत 63204, 63275 व 63276 रद रहेंगी।

23 सितंबर को: 04185, 05096 मऊ-कोलकाता, 13029, 13030, 13031, 13032, 13128 आरा-कोलकाता, 13227 और 13228 समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

रेलवे के अनुसार 24 सितंबर को 21, 25 को 24, 26 को 29, 27 को 31, 28 को 21, 29 को 20, 30 सितंबर को 25 तथा एक और दो अक्टूबर को 32-32 ट्रेनें रद रहेंगी। तीन अक्टूबर को सर्वाधिक 36 ट्रेनें, जबकि चार अक्टूबर को 21 ट्रेनें रद रहेंगी।