जोगबनी-दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, पटना। जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी ठहराव (स्टॉपेज) होगा। ट्रेन संख्या 26301/26302 दोनों दिशाओं में पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था।

सूत्रों के अनुसार, बोर्ड से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर वंदे भारत का ठहराव होने से पटना के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ पाटलिपुत्र, दीघा, दानापुर, फुलवारीशरीफ और आसपास के इलाकों के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अभी इस क्षेत्र के यात्रियों को वंदे भारत में सफर करने के लिए दानापुर अथवा अन्य निर्धारित स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है।