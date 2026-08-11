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    जोगबनी-दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:12 PM (IST)

    जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी ठहराव होगा, जिससे पटना के पश्चिमी हिस्से और आसपास के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ...और पढ़ें

    जोगबनी-दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ

    जोगबनी-दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ

    HighLights

    1. जोगबनी-दानापुर वंदे भारत का पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव।

    2. पटना के पश्चिमी हिस्से के यात्रियों को मिलेगी सुविधा।

    3. रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी, अधिसूचना जल्द।

    जागरण संवाददाता, पटना। जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी ठहराव (स्टॉपेज) होगा। ट्रेन संख्या 26301/26302 दोनों दिशाओं में पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था।

    सूत्रों के अनुसार, बोर्ड से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

    पाटलिपुत्र जंक्शन पर वंदे भारत का ठहराव होने से पटना के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ पाटलिपुत्र, दीघा, दानापुर, फुलवारीशरीफ और आसपास के इलाकों के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अभी इस क्षेत्र के यात्रियों को वंदे भारत में सफर करने के लिए दानापुर अथवा अन्य निर्धारित स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है।

    पाटलिपुत्र में ठहराव मिलने से यात्रियों का समय और अतिरिक्त आवागमन का खर्च दोनों बचेंगे। जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र को राजधानी पटना से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन है।

    जोगबनी से आने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन अररिया, फारबिसगंज सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पटना से तेज रेल संपर्क उपलब्ध कराती है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर ठहराव मिलने से इस ट्रेन की उपयोगिता और बढ़ने की उम्मीद है।

    रेलवे सूत्रों के मुताबिक, ठहराव को लेकर समय-सारिणी में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

    रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब अधिसूचना जारी होने पर ठहराव की प्रभावी तिथि और दोनों दिशाओं में ट्रेन के पाटलिपुत्र पहुंचने व रवाना होने का समय स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद यात्री पाटलिपुत्र जंक्शन से भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे।