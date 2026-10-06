Railway Ticket Scam : टिकट के लिए दलालों के चक्कर में न पड़ें, बिहार के भगवानपुर स्टेशन पर सामने आया बड़ा खेल

गोपाल तिवारी। मुजफ्फरपुर। Bhagwanpur Railway Station : मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेल खंड स्थित भगवानपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर टिकट दलाली का मामला सामने आया है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य के अवैध आरक्षित टिकटों के साथ एक टिकट दलाल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में उसके एक साथी का नाम सामने आया है, जो कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। आरपीएफ की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

आरपीएफ पोस्ट हाजीपुर के निरीक्षक प्रभारी के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सिंह और आरक्षी धर्मेंद्र कुमार की टीम भगवानपुर स्टेशन पर जांच कर रही थी।

इसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध तरीके से टिकटों की खरीद-बिक्री करते मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य के आरक्षित टिकट बरामद हुए। पूछताछ और जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र के चेहराकला वार्ड-12 निवासी मोहम्मद नुरैन (29) के रूप में हुई है। आरपीएफ के अनुसार, बरामद टिकट दूसरे यात्रियों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए रखे गए थे। पूछताछ में नुरैन ने अपने साथी चेहराकला निवासी मोहम्मद जावेद आलम (24) के बारे में जानकारी दी। जावेद मौके से फरार हो गया।