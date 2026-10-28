तिरहुत शिक्षक सीट पर जीते बीजेपी के डॉ. नरेंद्र सिंह ने पहला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी बनकर जीता था

प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। Tirhut Teacher Constituency: तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी बीजेपी समर्थित डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह का उच्च शिक्षा से लंबा जुड़ाव रहा है।

उन्होंने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

इसके बाद उन्होंने इसी विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

विधान परिषद का सफर

सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉ. नरेंद्र सिंह का जुड़ाव शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों से लगातार बना रहा। वह वर्ष 1996 से 2014 तक लगातार तीन कार्यकालों में बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे।

पहली बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीपीआई नेता प्रो. परमानंद सिंह मदन को पराजित कर जीत दर्ज की थी।

लगातार दो हार

वर्ष 2014 के चुनाव में जदयू से अलग होकर लड़ी भाजपा ने यह सीट गंवा दी थी। लगातार तीन बार निर्वाचित होने के बाद डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह को हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनाव में जदयू के साथ गठबंधन के बावजूद वह तीसरे स्थान पर खिसक गए थे।

शानदार वापसी और जीत

बढ़ती उम्र और पिछले दो चुनावों में मिली हार के बावजूद भाजपा ने डॉ. नरेंद्र पर पुनः विश्वास जताया। तमाम कयासों को खारिज करते हुए उन्होंने मतगणना के पहले चरण से ही लगातार बढ़त बनाए रखी। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार को 13 सौ से अधिक मतों से पराजित कर जबरदस्त वापसी की।