तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी की 5000 से अधिक मतों की बड़ी बढ़त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar MLC Election 2026: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है।

शुरुआती और अंतिम चरणों के रुझानों के बाद निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर पांच हजार से अधिक वोटों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि, जीत के लिए निर्धारित कोटे का आंकड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है।

शुरुआत में कड़ा मुकाबला आठवें राउंड की गणना पूरी होने के बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। आठवें राउंड के अंत में निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी 1892 मतों से आगे चल रहे थे। इस दौरान उन्हें कुल 18,873 वोट मिले थे।