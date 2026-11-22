जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले से विमान सेवा शुरू होने का सपना अब शीघ्र पूरा होगा। जिलेवासियों को अब दरभंगा या पटना से विमान सेवा का लाभ लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वे पताही से ही इसका लाभ ले सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम से ब्राउनफील्ड पताही हवाई अड्डा का शिलान्यास किया। हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार पर 58.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे बनने से और विमान सेवा शुरू होने से मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्र में हवाई संपर्क व क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। पताही हवाई अड्डा पर कार्यक्रम को लाइव देने की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में जीविका दीदी और आमलोग भी मौजूद रहे।

जीविका दीदियों ने कहा कि हमलोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत पहले यहां से हवाई जहाज उड़ता था। अब यह सपना प्रधानमंत्री फिर साकार कर रहे हैं। हवाई अड्डा का डिजाइन और मास्टर प्लान को भी फ्रेम कर वहां रखा गया था। इसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा था।

विदित हो कि हवाई अड्डा को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। रनवे निर्माण का काम किया जा रहा है। विमानों को खड़ा करने के लिए पार्किंग वे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा टर्मिनल भवन का भी काम चल रहा है। एयरपोर्ट आथिरीटी आफ इंडिया की टीम वहां पर मैपिंग और एलाइनमेंट मिलान का काम कर रही है।

आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, होगा चौतरफा विकास पताही हवाई अड्डा के विकसित होने और यहां से विमान सेवा शुरू होने से आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आवागमन का साधन सुलभ होगा तो बड़े-बड़े उद्योगपति भी जिले में निवेश करने में रुचि लेंगे।