प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। Five Universities Fake Degree Bihar: बिहार में वर्ष 2019 में कनीय अभियंता के पद पर बहाली में कई विश्वविद्यालयों के फर्जी एवं संदेहास्पद प्रमाणपत्र मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई है।

लगातार फर्जी, जाली और संदेहास्पद प्रमाणपत्र मिलने के बाद देश के पांच विश्वविद्यालयों की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री को बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अमान्य करार दे दिया है।

आयोग के निर्देश का पालन

अब आगे से नियोजन और बहाली में इन विश्वविद्यालयों की डिग्री के सत्यापन को लेकर आयोग के निर्देश का पालन करने को लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिले के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।

पंचायती राज विभाग के अपर सचिव डा. आदित्य प्रकाश ने सभी जिला पदाधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंताओं की बहाली में कुछ संस्थानों के प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान अवैध एवं जाली पाए गए थे।

डिग्री अमान्य करार इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जानकारी मांगी गई थी। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि पांच विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्र और अंकपत्र त्रुटिपूर्ण, संदेहास्पद एवं फर्जी पाए गए। इसके आधार पर इन विश्वविद्यालयों से जारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री को अमान्य करार दे दिया गया है।