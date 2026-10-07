बिहार में जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, पूर्वजों की संपत्ति अब आसानी से होगी आपके नाम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के सभी जिलों में जमीन के कागजात में गड़बड़ी से परेशान भू-धारियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरे राज्य में जमाबंदी अपडेट व नामांतरण उत्तराधिकार विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसमें सर्वेक्षण अमीनों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि कामकाज तेजी से हो सके।

विभाग के निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले अमीनों की सूची भेजी है। इसके अनुसार, मुजफ्फरपुर में 54 अमीनों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। यह अभियान डेढ़ महीने तक चलेगा।