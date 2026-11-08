जनता से पहले खुद के घर पर सोलर प्लांट लगाएंगे बिजलीकर्मी, बिहार में 'कहने से पहले करने' का फॉर्मूला शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर उतारने और आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बिहार बिजली विभाग ने एक अनूठी और अनुकरणीय पहल की है।

जनता से अपील करने से पहले अब विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने खुद के घरों पर सोलर प्लांट लगवाएंगे। 'कहने से पहले खुद करके दिखाएं' की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए विभाग के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी शुरुआत अपने आवासों से करने का बड़ा फैसला लिया है, जो समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण के रूप में सामने आ रहा है।

सीएमडी का कड़ा निर्देश दीपावली से ठीक पहले ऊर्जा विभाग के सीएमडी अजय यादव ने राज्य के तमाम बिजली अधिकारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। इस दौरान ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर प्रोजेक्ट ईश्वर चंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीएमडी और डायरेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस योजना की शुरुआत उनके अपने घरों से की जाए। विभाग का मानना है कि जब बिजली कर्मी खुद सौर ऊर्जा अपनाएंगे, तो इससे आम लोगों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे लोग तेजी से इस योजना से जुड़ेंगे।

मुजफ्फरपुर में पहले ही पहल मुजफ्फरपुर बिजली सर्किल में इस सकारात्मक पहल की शुरुआत विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने पहले ही कर दी है। उन्होंने धनतेरस के पावन अवसर पर अपने सरकारी आवास पर सोलर प्लांट स्थापित करवा लिया।