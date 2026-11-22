जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Canal Repair Scam: बिहार में करीब 39 साल पुराने डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले में विशेष अदालत का फैसला आया है।

पूर्वी चंपारण में त्रिवेणी और घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्कालीन प्रभारी कनीय अभियंता महेंद्र शर्मा (71) को दोषी करार दिया गया है।

विशेष कोर्ट निगरानी (उत्तर बिहार) के न्यायाधीश दशरथ मिश्रा ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।

30 नवंबर को सजा पर सुनवाई

दोषी करार दिए जाने के बाद महेंद्र शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। यह घोटाला वर्ष 1986-87 में नहरों के बांधों की मरम्मत के दौरान हुआ था।

एक हजार जगहों पर गड़बड़ी मामले की जांच में दोनों नहरों के करीब एक हजार स्थानों पर मरम्मत कार्य में अनियमितता सामने आई थी। इन कार्यों के लिए दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि एक करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था। जांच में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ था।