संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। जिले में धान अधिप्राप्ति और सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

इस मामले में खास बात यह है कि आरोपों के जवाब में अधिकारी की ओर से दिया गया लिखित बचाव विभाग ने अस्वीकार कर दिया है।

पूर्व मंत्री की शिकायत पर जांच

सहकारिता विभाग की ओर से जारी सरकारी संकल्प में कार्रवाई के आधार का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, पूर्वी चंपारण के जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति समेत विभाग की अन्य योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व मंत्री एवं हरसिद्धि के विधायक कृष्णनंदन पासवान ने की थी। शिकायत की जांच के बाद छह अप्रैल 2026 को जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंपा गया था।