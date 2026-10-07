मुजफ्फरपुर के मुशहरी सीओ निलंबित, दाखिल खारिज में फर्जीवाड़ा और भू माफिया से साठगांठ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Mushahari CO Suspended Muzaffarpur: दाखिल-खारिज में फर्जीवाड़ा और भू-माफिया से साठगांठ के गंभीर आरोपों में मुशहरी के अंचलाधिकारी (सीओ) महेंद्र प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह ने बुधवार को यह कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान सीओ का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल (छपरा) तय किया गया है।

डीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई

यह कार्रवाई जिलाधिकारी कुमार गौरव के आरोप पत्र के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा) ने भी विभाग को भेजी रिपोर्ट में बताया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिल-खारिज किया गया और भू-माफिया के साथ इनकी साठगांठ है।

विभाग द्वारा कराई गई जांच में भी सीओ की भूमिका संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण पाई गई। मृत महिला की आपत्ति स्वीकारी सीओ पर आरोप है कि उन्होंने एक नामांतरण आवेदन को 140 दिनों तक अटका कर रखा। प्रक्रिया के दौरान एक मृत महिला मालती देवी के नाम से दर्ज फर्जी आपत्ति को भी स्वीकार कर लिया गया।