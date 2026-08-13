बिहार में अब रूफटॉप सोलर लगाना हुआ और भी सस्ता, सरकार दे रही 20 हजार की एक्स्ट्रा सब्सिडी
बिहार सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर 20 हजार रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। ...और पढ़ें
HighLights
बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त सब्सिडी दी।
उपभोक्ताओं को 98 हजार रुपये तक की कुल सब्सिडी मिलेगी।
योजना से बिजली बिल घटेगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत बिहार में रूफटॉप सोलर लगवाना अब और भी सस्ता हो गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार 30 हजार रुपये दे रही।
वहीं, अब बिहार सरकर ने भी उत्तरप्रदेश सरकार के तर्ज पर 20 हजार रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की दर से वित्तीय सहायता देगी।
इस निर्णय के बाद तीन किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार, दो मिलाकर कुल सब्सिडी 98 हजार रुपये तक पहुंच जाएगी। इस तरह आज से सोलर लगवाने वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को करीब एक लाख रुपये तक का सरकारी लाभ मिल सकेगा।
घर-घर रूफटॉप सोलर को मिलेगा बढ़ावा:
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए एक वर्ष में करीब 1000 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च की स्वीकृति दी है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों की छत पर सोलर प्लांट स्थापित कराना है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आने के साथ ही स्वच्छ और हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
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घटेगी बिजली खर्च, सौर ऊर्जा को मिलेगा विस्तार:
राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी से रूफटॉप सोलर लगाने की शुरुआती लागत कम होगी। खासकर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना आकर्षक होगी।
सरकार का जोर घर-घर सौर ऊर्जा पहुंचाने और बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने पर है।
इससे आने वाले दिनों में बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता घटेगी। बिजली अधिकारी ने बताया कि एक बार लगाने पर 30 वर्ष तक बिजली की समस्या से निश्चिंत हो जाएगा।
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