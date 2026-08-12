सम्राट कैबिनेट में 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, युवाओं के रोजगार और उच्च शिक्षा पर बड़े फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

इनमें कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, निजी आइटीआइ में संयुक्त प्रवेश व्यवस्था और निजी बीएड कॉलेजों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

2030-31 तक जारी रहेगा कुशल युवा कार्यक्रम

सात निश्चय-3 के निश्चय-1 ‘दोगुना रोजगार-दोगुनी आय’ के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक विस्तार दिया गया है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए 2026-27 में 430.0833 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप रोजगारपरक बनाना है।

AI से ड्रोन तक नए जमाने की ट्रेनिंग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए प्रशिक्षण का स्वरूप भी बदला जाएगा।

युवाओं को सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, मल्टी-स्किल्ड लैब तकनीशियन और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके साथ ब्यूटी एवं वेलनेस, वेब इंफार्मेशन टेक्नोलाजी और डिजिटल मार्केटिंग को भी प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा।

6,436 केंद्रों पर हर साल 2.57 लाख युवा होंगे प्रशिक्षित

सरकार के अनुसार कार्यक्रम के तहत 6,436 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इन केंद्रों में हर वर्ष करीब 2.57 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण के बाद युवाओं के लिए नौकरी के साथ उद्यम शुरू करने के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि इससे युवा खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का माध्यम बन सकेंगे।

निजी आइटीआइ में संयुक्त प्रवेश से होगा नामांकन

कैबिनेट ने निजी आइटीआइ में नामांकन की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निजी आइटीआइ की 50 प्रतिशत सीटों पर संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन कराने का प्रावधान किया गया है।