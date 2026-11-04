अग्निवीरों का कार्यकाल 6 साल होने के बीच मुजफ्फरपुर में भर्ती की तैयारी तेज, उत्तर बिहार के युवाओं को मौका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Agniveer Bharti Rally 2027: भारतीय सेना में अग्निवीरों का सेवा विस्तार 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किए जाने की बड़ी खबर के बीच उत्तर बिहार के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का एक शानदार और सुनहरा अवसर सामने आया है।

इस उत्साहजनक माहौल के बीच मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय द्वारा फरवरी 2027 में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारी तेज कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की सक्रिय मदद से सफलतापूर्वक संपन्न कराई जाएगी। चक्कर मैदान में रैली अगले वर्ष एक से 10 फरवरी 2027 तक मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को आवश्यक सहयोग के लिए पत्र भी भेज दिया गया है। उत्तर बिहार के आठ प्रमुख जिलों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती रैली एक बेहतरीन अवसर साबित होगी। आठ जिलों को मौका सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर (ARO Muzaffarpur) के अंतर्गत बिहार के कुल आठ जिले शामिल किए गए हैं। इस बहाली प्रक्रिया में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के युवा भाग ले सकेंगे। जून महीने में आयोजित पिछली भर्ती रैली के सफल उम्मीदवार भारतीय सेना में पहले ही शामिल होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निर्धारित आयु सीमा अग्निवीर भर्ती रैली के अंतर्गत सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क और ट्रेड्समैन पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं।