अग्निवीरों का कार्यकाल 6 साल होने के बीच मुजफ्फरपुर में भर्ती की तैयारी तेज, उत्तर बिहार के युवाओं को मौका
Army Recruitment Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर में फरवरी 2027 में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें उत्तर बिहार ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरपुर में फरवरी 2027 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी।
उत्तर बिहार के आठ जिलों के युवा इसमें भाग लेंगे।
अग्निवीरों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल किया गया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Agniveer Bharti Rally 2027: भारतीय सेना में अग्निवीरों का सेवा विस्तार 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किए जाने की बड़ी खबर के बीच उत्तर बिहार के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का एक शानदार और सुनहरा अवसर सामने आया है।
इस उत्साहजनक माहौल के बीच मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय द्वारा फरवरी 2027 में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारी तेज कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की सक्रिय मदद से सफलतापूर्वक संपन्न कराई जाएगी।
चक्कर मैदान में रैली
अगले वर्ष एक से 10 फरवरी 2027 तक मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का भव्य आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को आवश्यक सहयोग के लिए पत्र भी भेज दिया गया है। उत्तर बिहार के आठ प्रमुख जिलों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती रैली एक बेहतरीन अवसर साबित होगी।
आठ जिलों को मौका
सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर (ARO Muzaffarpur) के अंतर्गत बिहार के कुल आठ जिले शामिल किए गए हैं।
इस बहाली प्रक्रिया में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के युवा भाग ले सकेंगे।
जून महीने में आयोजित पिछली भर्ती रैली के सफल उम्मीदवार भारतीय सेना में पहले ही शामिल होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
निर्धारित आयु सीमा
अग्निवीर भर्ती रैली के अंतर्गत सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क और ट्रेड्समैन पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा में किसी भी प्रकार की विशेष छूट की जानकारी सेना के आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराई जाती है।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
वहीं अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।
इसके अतिरिक्त 10वीं पास के साथ आईटीआई या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भी टेक्निकल पद हेतु पूरी तरह पात्र माने जाएंगे।
क्लर्क व ट्रेड्समैन पद
अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क पद के लिए किसी भी स्ट्रीम से 60% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
इसके साथ ही 12वीं में अंग्रेजी और गणित या अकाउंट्स विषय में न्यूनतम 50% अंक पाना अनिवार्य किया गया है। दूसरी तरफ अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए 8वीं या 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन करने के योग्य होंगे।
मिला सेवा विस्तार
भारतीय सेना में कार्यरत अग्निवीरों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार और सेना नेतृत्व द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार देने का आधिकारिक एलान किया है।
केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब अग्निवीरों का कुल कार्यकाल 4 साल की बजाय 6 साल हो जाएगा।
दिवाली का बड़ा उपहार
सरकार की ओर से पूर्व में ही 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी (परमानेंट) करने की घोषणा की जा चुकी थी। इस नए फैसले के बाद अब दिवाली के अवसर पर अग्निवीरों को सेवा विस्तार का यह विशेष तोहफा मिला है।
सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक अग्निवीर पदों पर कार्यरत 75 फीसदी सैनिकों को 2 साल का सीधा विस्तार दिया जाएगा।
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