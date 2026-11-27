संवाद सहयोगी, मुंगेर। प्यार, शादी और साथ जीने-मरने की कसमें, लेकिन पहली पत्नी के सामने आते ही कथित प्रेम कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि एक महिला जिंदगी से हारने लगी। प्रेमी की बेरुखी और कर्ज के बोझ से परेशान होकर महिला ने शुक्रवार को मुंगेर के बबुआ घाट पर गंगा नदी में छलांग लगा दी। हालांकि, घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे डूबने से बचा लिया।

सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र स्थित चकिया गांव निवासी भाग्यलक्ष्मी को तत्काल मुंगेर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल में महिला ने पुलिस के समक्ष अपनी पूरी आपबीती सुनाई।

फरीदाबाद में हुई मुलाकात, सोशल मीडिया की तस्वीर से खुला राज पीड़िता भाग्यलक्ष्मी के अनुसार, करीब छह माह पहले फरीदाबाद में उसकी मुलाकात हवेली खड़गपुर के रमनकाबाद निवासी छोटू मंडल से हुई थी। युवक ने खुद को अपनी पत्नी से अलग बताया था। दोनों ने अपनी-अपनी पारिवारिक स्थिति साझा की और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और साथ रहने लगे।

महिला ने जब शादी की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की, तो छोटू की पहली पत्नी को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि छोटू उसे दिल्ली में छोड़कर मुंगेर आ गया और बाद में उसे भी बुलाकर जमालपुर में किराये के मकान में रखा।

बरियारपुर स्टेशन पर आंखों में डलवाया दूध, एक लाख का कर्ज छोड़ भागा भाग्यलक्ष्मी का आरोप है कि गुरुवार को छोटू पहली पत्नी से मिलाने के बहाने उसे बरियारपुर स्टेशन ले गया। वहां उसने प्रेम साबित करने के लिए महिला को अपनी आंखों में दूध डालने की चुनौती दी। ऐसा करने पर महिला की आंखों में तेज जलन और दर्द होने लगा। इसके बाद छोटू उसे बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया।