संवाद सहयोगी, मुंगेर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Investigation Bureau) ने ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार दास के कार्यकाल से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल तेज कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को पटना से पहुंची निगरानी की चार सदस्यीय टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रमंडल, मुंगेर कार्यालय में छापेमारी की।

टीम ने घंटों तक विभागीय फाइलों और अभिलेखों की छानबीन की। इस दौरान कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई तथा जांच के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अभिलेख जब्त कर साथ ले गई। सर्च वारंट के आधार पर पहुंची टीम, सासाराम में तैनात हैं अभियंता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पुलिस उपाधीक्षक (DSP) कुमारी वंदना ने बताया कि इस प्रकरण में वर्ष 2026 में पटना निगरानी थाना में मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद टीम मुंगेर पहुंची और अजीत कुमार दास के कार्यकाल में संपादित योजनाओं व विभागीय कार्यों से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच की।