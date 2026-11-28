संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। शहर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ-सफाई और विकास कार्यों की निगरानी तक, मुंगेर जिले का तारापुर अब तीसरी आंख के पहरे में है। नगर पंचायत से लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर और थाना क्षेत्र तक 150 से अधिक सरकारी सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा नगर पंचायत की ओर से भी प्रमुख चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्रों में कैमरे लगाए गए हैं, जिससे शहर की गतिविधियों पर एक क्लिक में नजर रखना आसान हो गया है।

नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 100 स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, बाजार क्षेत्र में डेढ़ दर्जन से अधिक कैमरों के माध्यम से दुकानों, प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले स्थानों की निगरानी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर और थाना क्षेत्र में लगे कैमरे प्रशासनिक गतिविधियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक हैं।

90 प्रतिशत कैमरे चालू, तकनीकी खराबी पर होता है सुधार

जानकारी के अनुसार, शहर में लगाए गए कैमरों में लगभग 90 प्रतिशत कैमरे चालू स्थिति में हैं। वहीं, करीब 10 प्रतिशत कैमरे तकनीकी खराबी या बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कभी-कभी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी कर्मियों की मदद से खराब कैमरों को पुनः चालू कराया जाता है।