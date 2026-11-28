शशिकांत, धरहरा (मुंगेर)। पांच साल गुजर गए, लेकिन सड़क पर नाली का पानी बहना बंद नहीं हुआ। शिकायतें हुईं, गुहार लगाई गई, आश्वासन भी मिले, फिर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका।

मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत हेमजापुर पंचायत के वार्ड संख्या पांच में करीब 500 मीटर मुख्य सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। जलजमाव और कीचड़ के बीच ग्रामीण रोजाना आवाजाही करने को मजबूर हैं और घरों के सामने जमा गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

ग्रामीणों के मुताबिक, नाली के पानी की निकासी सरकारी जमीन पर स्थित डोभा में होती है। आरोप है कि नाली के अंतिम छोर पर अतिक्रमण होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो गई है, जिससे नाली का पानी सड़क पर फैल रहा है।

लोगों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों से इस समस्या को लेकर मुखिया, प्रशासन, संबंधित अधिकारियों और विधायक तक शिकायत की गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। पंचायत में मुखिया का कार्यकाल भी लगभग पांच साल पूरा होने को है, मगर सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

स्वच्छता अभियान के दावे, सड़क पर पसरी गंदगी एक ओर सरकार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर वार्ड की सड़क पर गंदा पानी और कचरा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होती और स्वच्छता कर्मी भी सफाई करने नहीं पहुंचते। इसके चलते सड़क पर गंदगी जमा रहती है और लोगों को दुर्गंध के बीच गुजरना पड़ता है।

पांच साल में नहीं निकला नाली का पानी, ग्रामीणों का सवाल ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जलजमाव के कारण शादी-विवाह, सामाजिक आयोजनों और रोजमर्रा के कार्यों के लिए आने-जाने में भारी परेशानी होती है। घरों के सामने गंदा पानी जमा रहने से मच्छर पनपने और बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है।

स्थानीय लोगों के लिए यह महज नाली जाम की समस्या नहीं, बल्कि पांच साल से विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर है। अब ग्रामीण आश्वासन के बजाय जलनिकासी और नियमित सफाई की स्थायी व्यवस्था चाहते हैं।