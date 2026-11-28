संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक शनिवार को हंगामेदार रही, जिसमें सरकारी योजनाओं में कथित वसूली और विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं का मुद्दा छाया रहा। समिति सदस्यों ने आवास योजना, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छता व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की।

सदस्य चंद्रचूड़ साक्षी ने बंगालवा-दशरथपुर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) अशोक प्रियदर्शी ई-किसान भवन में ही परिवार के साथ रहते हैं तथा आवास भत्ता का भी लाभ ले रहे हैं।

श्रम कार्ड, मुआवजा, आवास और जीविका ऋण में वसूली के आरोप सदस्य चंद्रचूड़ साक्षी ने श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर 400 से 500 रुपये की वसूली तथा मजदूर की मौत के बाद मुआवजा दिलाने के एवज में 50 प्रतिशत कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया।

इसके अलावा सारोबाग, इटवा, महगामा और औड़ाबगीचा में आवास निर्माण के नाम पर अवैध वसूली किए जाने तथा जीविका की मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण दिलाने के लिए दो से तीन हजार रुपये मांगने की शिकायतें भी बैठक में रखी गईं। वहीं, खजुरिया में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान भेदभावपूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा।