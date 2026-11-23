संवाद सहयोगी, मुंगेर। श्रीकृष्ण सेतु को तस्करी और ओवरलोड वाहनों का सुरक्षित रास्ता समझने वालों की अब खैर नहीं। पुल के रास्ते शराब, स्मैक और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की आवाजाही रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।

इसके लिए पुल के समीप नवनिर्मित वेइंग ब्रिज पर मल्टी एजेंसी चेकपोस्ट संचालित होगा। यहां संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के अनुरोध पर जिला स्तर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसपी ने जिला प्रशासन से पुलिस, परिवहन, खनन और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद चारों विभागों को मिलाकर मल्टी एजेंसी टीम बनाई गई है।