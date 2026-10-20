मुंगेर में बरियारपुर ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत

संवाद सहयोगी, बरियारपुर (मुंगेर)। मुंगेर - भागलपुर फोरलेन पर बरियारपुर ओवरब्रिज के समीप सोमवार की रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक घायल हो गया। मरने वाले की पहचान बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र निवासी प्रेम पासवान के पुत्र आकाश कुमार (17) के रूप में हुई है।

दरअसल, आकाश बाइक से भागलपुर की ओर से मुंगेर जा रहा था। रात करीब 12 बजे बरियारपुर ओवरब्रिज के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पहुंची बरियारपुर पुलिस ने दोनों युवकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक को थाने लाया गया है।