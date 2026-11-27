संवाद सहयोगी, मुंगेर। एक सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार को ऐसा जख्म दिया, जिससे उबरना अब आसान नहीं होगा। श्रीकृष्ण सेतु पर शुक्रवार को कार और बारातियों से भरी बस की आमने-सामने भिड़ंत में बेटे आकाश कुमार की मौत हो गई।

बेटे की मौत की खबर मिलने के महज चार घंटे बाद पिता अमरेंद्र कुमार ने भी दम तोड़ दिया। मोबाइल पर बेटे की मौत की खबर देखते ही वह सदमे में आ गए। एक ही दिन परिवार की दो पीढ़ियों की मौत से स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

बारातियों से भरी बस से कार की सीधी टक्कर दरअसल वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के गुरामिहा निवासी अमरेंद्र कुमार अपने पुत्र आकाश के साथ कार से भागलपुर कोर्ट के काम से जा रहे थे। इसी दौरान श्रीकृष्ण सेतु पर सामने से आ रही बारातियों से भरी बस से कार की सीधी टक्कर हो गई।