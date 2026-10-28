मुंगेर में चमकेगा रत्नेश्वरनाथ मंदिर, 9.10 करोड़ से होगा सुंदरीकरण, बदलेगी परिसर की तस्वीर

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र तारापुर स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वरनाथ मंदिर में पर्यटन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 9 करोड़ 10 लाख 44 हजार रुपये की लागत से मंदिर का भव्य सुंदरीकरण कराया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए निगम की ओर से आधिकारिक निविदा (Tender) आमंत्रित कर दी गई है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके तहत निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर और निविदा खोलने की तिथि 16 दिसंबर तय की गई है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की सीधी देखरेख में होने वाले इस निर्माण कार्य को एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंदिर के सुंदरीकरण से यहां आने वाले दूर-दराज के श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।