सपनों का घर बनाने में लिया कर्ज, अब चुकाने की चिंता, मुंगेर में PM आवास की किस्त अटकी, BDO ने दिए जांच के आदेश

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। Munger Pradhan Mantri Awas Yojana Installment Delay:प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की सरकारी मुहिम जमालपुर प्रखंड में प्रशासनिक सुस्ती और कथित कमीशनखोरी की भेंट चढ़ती दिख रही है।

प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों लाभुकों को अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा करा लेने के बावजूद दूसरी और तीसरी किस्त की राशि अब तक निर्गत नहीं की गई है। सरकारी सहायता की आस में साहूकारों से कर्ज लेकर आशियाना बनाने वाले गरीब परिवार अब कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, और स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है।

लाभुकों का कहना है कि वे बकाया राशि के भुगतान के लिए महीनों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोरा आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। आर्थिक संकट से उबरने और बकाए की भरपाई के लिए कई परिवारों के पुरुष सदस्य रोजी-रोटी और मजदूरी के लिए परदेस पलायन करने को विवश हैं।

पांच पंचायतों में ठप पड़ा है किस्तों का भुगतान प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमालपुर प्रखंड क्षेत्र की इंदरुख पूर्वी, इंदरुख पश्चिमी, रामपुर कला तथा पाटम पूर्वी और पाटम पश्चिमी पंचायतों से आवास योजना की किस्तों का भुगतान लंबित रहने की सबसे अधिक शिकायतें सामने आ रही हैं।