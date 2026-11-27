संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। हौसले और मेहनत के दम पर मंझगांय गांव के राकेश कुमार रंजन ने सफलता की नई इबारत लिखी है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर उन्होंने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक का पद हासिल किया है।

उनकी उपलब्धि से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। राकेश की शैक्षणिक यात्रा भी प्रेरणादायक रही है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, पुणे विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, तिरुवनंतपुरम से एमफिल और जेएनयू से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे बीआरएम कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता भी रह चुके हैं।