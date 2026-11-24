जागरण संवाददाता, मुंगेर। वर्दी का रौब दिखाकर किसान से मारपीट और अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है। मुरादे गांव निवासी प्रभाष कुमार ने खड़गपुर थाने की पुलिस टीम पर 30 हजार रुपये मांगने, जेब से पांच हजार रुपये जबरन निकालने और 1900 रुपये आनलाइन ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया है।

पीड़ित ने आरक्षी अधीक्षक सैयद इमरान मसूद को आवेदन देकर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। घटना सात नंवबर की सुबह चार बजे के पास की है। डीजल को शराब बताकर रोका, मारपीट की 10 नवंबर को एसपी को दिए आवेदन में प्रभाष कुमार ने बताया कि सात नवंबर की अहले सुबह करीब चार बजे वह बाइक से डीजल लेकर खेत की जुताई कर रहे ट्रैक्टर के पास जा रहे थे। आंबेडकर चौक से आगे पुल के समीप गश्ती कर रही पुलिस टीम ने उन्हें रोक लिया।

डिब्बे में रखे पदार्थ के बारे में पूछने पर उन्होंने डीजल बताया, लेकिन पुलिस पदाधिकारी ने उसे शराब करार दिया। जांच में डीजल होने की बात सामने आने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि उनकी जेब से पांच हजार रुपये जबरन निकाल लिए गए।

महिला हाजत में बंद कर मांगे 30 हजार किसान का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक को चोरी की बताते हुए कागजात दिखाने के बावजूद राहत नहीं दी। इसके बाद 30 हजार रुपये की मांग करते हुए उन्हें खड़गपुर थाने की महिला हाजत में बंद कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार एक जवान के नेम प्लेट पर अजय कुमार लिखा था।