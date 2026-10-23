मुंगेर के न्यू पैसरा में विकास की राह तकते ग्रामीण, सड़क-नाला नदारद, कब बदलेगी गांव की तस्वीर

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। सरकारी फाइलों में विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं भले ही आकार ले रही हों, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।

मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड की आदिवासी बहुल न्यू पैसरा बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सिसक रही है। लगभग 80 परिवारों वाले इस गांव में पक्की सड़क, नाली, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं।

बारिश के मौसम में गांव की गलियां पूरी तरह कीचड़ और जलजमाव के दलदल में तब्दील हो जाती हैं। हालत इतनी नारकीय हो जाती है कि किसी आपात स्थिति में मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुँचाना पड़ता है।

4.80 लाख का शौचालय बना शो-पीस गांव में करीब 4 लाख 80 हजार रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति मिल सके। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका यह भवन निर्माण के महज 10 से 15 दिनों के भीतर ही जर्जर हो गया। दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं और पानी व सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पूरी तरह अनुपयोगी साबित हो रहा है।

20 घरों तक नल-जल अधूरा इसके अलावा, बीते चार वर्षों से गांव के 20 घरों तक नल-जल योजना का कनेक्शन तक नहीं पहुंचाया गया है, जबकि पूरे गांव में पिछले दो महीनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे महिलाओं और बच्चों को दूर-दराज के जल स्रोतों से पानी ढोने पर मजबूर होना पड़ रहा है।